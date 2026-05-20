Maldive il nodo sui permessi dei 5 sub italiani | Nessuno di loro aveva il brevetto per immersioni in grotta

Da fanpage.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque sub italiani sono deceduti nelle Maldive durante un’immersione, e secondo la loro legale, nessuno di loro possedeva il brevetto “full cave”, indispensabile per effettuare immersioni in grotta di profondità e natura tecnica. La rappresentante legale della compagnia coinvolta ha dichiarato che i sub non erano in possesso di questa certificazione specifica. La vicenda riguarda la mancanza di autorizzazioni e qualifiche richieste per le immersioni in ambienti particolarmente complessi e rischiosi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La legale di Albatros Top Boat, l'avvocata Orietta Stella, sostiene i cinque sub morti alle Maldive non avessero il brevetto “full cave”, necessario per immersioni in grotta profonde e tecniche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Il tour operator: «Nessuno dei 5 sub aveva il brevetto per limmersione in grotta»

Video Il tour operator: «Nessuno dei 5 sub aveva il brevetto per limmersione in grotta»

Sullo stesso argomento

Maldive, «Nessuno dei 5 sub aveva il brevetto per l?immersione in grotta». L'avvocato di Albatros: «Non erano equipaggiati per quel tipo di attività»Cinque subacquei italiani morti alle Maldive durante una spedizione scientifica a bordo della Duke of York, imbarcazione del tour operator Albatros...

Maldive, «Nessuno dei 5 sub aveva il brevetto per l?immersione in grotta». Il tour operator che ha organizzato l'escursione: «Non ne sapevamo nulla»Cinque subacquei italiani morti alle Maldive durante una spedizione scientifica a bordo della Duke of York, imbarcazione del tour operator Albatros...

nessuno di maldive il nodo suiMaldive, il nodo sui permessi dei 5 sub italiani: Nessuno di loro aveva il brevetto per immersioni in grottaLa legale di Albatros Top Boat, l'avvocata Orietta Stella, sostiene i cinque sub morti alle Maldive non avessero il brevetto full cave, necessario ... fanpage.it

nessuno di maldive il nodo suiMaldive, Nessuno dei 5 sub aveva il brevetto per l’immersione in grotta. Il tour operator che ha organizzato l'escursione: Non ne sapevamo nullaCinque subacquei italiani morti alle Maldive durante una spedizione scientifica a bordo della Duke of York, imbarcazione del tour operator Albatros ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web