Maldive il nodo sui permessi dei 5 sub italiani | Nessuno di loro aveva il brevetto per immersioni in grotta
Cinque sub italiani sono deceduti nelle Maldive durante un’immersione, e secondo la loro legale, nessuno di loro possedeva il brevetto “full cave”, indispensabile per effettuare immersioni in grotta di profondità e natura tecnica. La rappresentante legale della compagnia coinvolta ha dichiarato che i sub non erano in possesso di questa certificazione specifica. La vicenda riguarda la mancanza di autorizzazioni e qualifiche richieste per le immersioni in ambienti particolarmente complessi e rischiosi.
La legale di Albatros Top Boat, l'avvocata Orietta Stella, sostiene i cinque sub morti alle Maldive non avessero il brevetto “full cave”, necessario per immersioni in grotta profonde e tecniche. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il tour operator: «Nessuno dei 5 sub aveva il brevetto per limmersione in grotta»
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