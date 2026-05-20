Maldive il nodo sui permessi dei 5 sub italiani | Nessuno di loro aveva il brevetto per immersioni in grotta

Cinque sub italiani sono deceduti nelle Maldive durante un’immersione, e secondo la loro legale, nessuno di loro possedeva il brevetto “full cave”, indispensabile per effettuare immersioni in grotta di profondità e natura tecnica. La rappresentante legale della compagnia coinvolta ha dichiarato che i sub non erano in possesso di questa certificazione specifica. La vicenda riguarda la mancanza di autorizzazioni e qualifiche richieste per le immersioni in ambienti particolarmente complessi e rischiosi.

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