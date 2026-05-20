Maldive come sono morti i sub | la verità nei video delle telecamere

Da tvzap.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le acque delle Maldive sono state teatro di incidenti fatali tra subacquei, come si evince dai video registrati dalle telecamere installate nei siti di immersione. Le immagini mostrano momenti di immersioni profonde, alcune delle quali si sono concluse con la morte dei partecipanti. Le registrazioni hanno portato alla luce dettagli sulle procedure e le condizioni in cui sono avvenuti gli incidenti, offrendo uno sguardo diretto su quanto accaduto nelle profondità marine.

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Il silenzio degli abissi, le immersioni estreme e una lunga attesa carica di angoscia. Nelle acque delle Maldive, dove il mare richiama ogni anno subacquei da tutto il mondo, continua senza sosta la delicata operazione di recupero dei corpi dei cinque italiani morti durante un’immersione nella grotta di Dhekunu Kandu, nei pressi dell’atollo di Alimathà. Una tragedia che ha sconvolto famiglie, amici e l’intera comunità subacquea internazionale, mentre emergono nuovi dettagli sulle difficoltà tecniche affrontate dai soccorritori e sulle ipotesi investigative che cercano di chiarire cosa sia accaduto in quei drammatici minuti sott’acqua. Maldive, il recupero dei sub italiani intrappolati nella grotta. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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