Maldive al vaglio i video GoPro per ricostruire dinamica morte dei 5 sub | il disorientamento in grotta il panico l' annegamento

Le autorità hanno sequestrato le telecamere GoPro e altri dispositivi utilizzati dai cinque sub italiani coinvolti in un incidente nelle Maldive. I video esaminati sono stati ripresi durante le immersioni e potrebbero contribuire a ricostruire le fasi dell’incidente, che ha portato alla loro morte. I corpi sono stati recuperati dopo giorni di ricerche, e ora si analizzano i filmati per comprendere meglio cosa sia successo nel momento in cui i sub si sono trovati in difficoltà.

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