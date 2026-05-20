Maldive al vaglio i video GoPro per ricostruire dinamica morte dei 5 sub | il disorientamento in grotta il panico l' annegamento
Le autorità hanno sequestrato le telecamere GoPro e altri dispositivi utilizzati dai cinque sub italiani coinvolti in un incidente nelle Maldive. I video esaminati sono stati ripresi durante le immersioni e potrebbero contribuire a ricostruire le fasi dell’incidente, che ha portato alla loro morte. I corpi sono stati recuperati dopo giorni di ricerche, e ora si analizzano i filmati per comprendere meglio cosa sia successo nel momento in cui i sub si sono trovati in difficoltà.
Sono ora sotto sequestro le telecamere subacquee GoPro e altri dispositivi utilizzati dai sub italiani i cui corpi sono stati fatti riemergere dopo giorni di ricerca. L’analisi dei filmati risulterà cruciale per capire le difficoltà avute all’interno della grotta Risulteranno fondamentali, ai. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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