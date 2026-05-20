Malattie rare Sla | Forghieri Intesa Sanpaolo ' Ovunque vicini offre percorso di vita personalizzato'

Un progetto dedicato alle malattie rare, in particolare alla Sla, si rivolge alle persone offrendo un percorso di vita personalizzato. Il responsabile di un istituto finanziario ha spiegato che l'iniziativa parte da un bisogno clinico, ma si concentra sulla persona. L’obiettivo è supportare chi affronta questa condizione offrendo servizi e assistenza su misura, con l’intento di migliorare la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie.

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"Il progetto Ovunque vicini parte da un bisogno clinico, ma mette al centro della sua attenzione la persona. Un percorso di vita personalizzato che vuole portare al miglioramento della qualità della vita dei pazienti. Pensa a una presa in cura della persona più efficace, più inclusiva e più umana". Così Andrea Forghieri, executive director Intesa Sanpaolo per il sociale, in occasione della presentazione di “Ovunque vicini – Assistenza specialistica per le persone con Sla”, il nuovo modello promosso da Aisla – Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, in partenariato con Fondazione Serena, Centri clinici Nemo. Il progetto è... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Malattie rare, Sla: Forghieri (Intesa Sanpaolo), 'Ovunque vicini offre percorso di vita personalizzato' ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Malattie rare, Sla: Forghieri (Intesa Sanpaolo), 'Ovunque vicini offre percorso di vita Sullo stesso argomento Malattie rare, Sla: presentato il progetto Ovunque viciniCostruire una infrastruttura nazionale di prossimità specialistica, capace di portare competenze cliniche, supporto sociale e continuità... Malattie rare: Sla, Massimelli (Aisla) ‘Ovunque vicini a famiglie e pazienti’“Il progetto ‘Ovunque vicini’ rappresenta per Aisla un grande gesto di responsabilità. Malattie rare: neurologo Padovani, ‘creare condizioni che migliorino qualità vita persone con Sla’La medicina delle prossimità è importante soprattutto nella Sla. In generale, crea un ecosistema che risponde non tanto alla malattia, ma ai bisogni assistenziali della persona con malattia. Si tratt ... touchpoint.news Malattie rare, Aisla: Ovunque vicini, con App Isa visite a domicilio per pazienti con Sla(Adnkronos) – Non solo una App, non solo una televisita, ma un nuovo modo di prendersi cura di chi vive con la sclerosi laterale amiotrofica. E’ stato presentato oggi nel Salone d’Onore della Triennal ... cremonaoggi.it