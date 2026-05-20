Un neurologo ha sottolineato l'importanza della medicina delle prossimità, specialmente nel trattamento delle persone affette da Sla. Secondo quanto dichiarato, questa forma di assistenza mira a creare un ambiente che risponda ai bisogni assistenziali individuali, più che concentrarsi esclusivamente sulla malattia stessa. La discussione si focalizza sulla necessità di migliorare le condizioni di vita delle persone con questa patologia, attraverso un approccio che favorisca la vicinanza e il sostegno diretto.

“La medicina delle prossimità è importante soprattutto nella Sla. In generale, crea un ecosistema che risponde non tanto alla malattia, ma ai bisogni assistenziali della persona con malattia. Si tratta di un cambio di paradigma e di prospettiva che porta al centro di tutto il sistema le persone con diverse malattie ma con bisogni che a volte sono comuni. Più che cercare terapie miracolose si punta a creare le condizioni affinché le persone possano vivere anche con la malattia nel miglior modo possibile". Così Alessandro Padovani, neurologo e direttore della clinica neurologica dell’università degli studi di Brescia, intervenendo al Salone... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Malattie rare: neurologo Padovani, ‘creare condizioni che migliorino qualità vita persone con Sla’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Malattie rare: neurologo Padovani, creare condizioni che migliorino qualità vita persone con Sla

Sullo stesso argomento

Sla, neurologo Padovani: “Medicina di prossimità mette al centro le persone”(Adnkronos) – "La medicina delle prossimità è importante soprattutto nella sclerosi laterale amiotrofica e, in generale, crea un ecosistema che...

Leggi anche: Malattie rare, Aisla: "Ovunque vicini, con App Isa visite a domicilio per pazienti con Sla"

Sla, neurologo Padovani: Medicina di prossimità mette al centro le persone(Adnkronos) – La medicina delle prossimità è importante soprattutto nella sclerosi laterale amiotrofica e, in generale, crea un ecosistema che risponde non tanto alla malattia, ma ai bisogni assisten ... tuobenessere.it

Malattie rare, Massimelli (Aisla): Con Ovunque vicini a casa di chi ha la Sla(Adnkronos) – Il progetto 'Ovunque vicini' rappresenta per Aisla un grande gesto di responsabilità. Si tratta di un impegno condiviso con altre istituzioni per portare e garantire l'assistenza dirett ... tuobenessere.it