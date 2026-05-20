Durante il fine settimana in Irlanda del Nord, Andrea Majola ha affrontato una delle prove più impegnative del campionato di road racing, riuscendo a concludere in nona posizione assoluta. La gara si è svolta su un percorso particolarmente difficile, che ha messo alla prova le capacità dei piloti. Majola ha portato a termine la corsa, ottenendo un risultato che si inserisce tra i primi dieci classificati, in una competizione caratterizzata da condizioni climatiche variabili e tracciati tecnici.

Andrea Majola ha portato a termine una delle sfide più probanti del road racing mondiale, conquistando un solido nono posto assoluto nell’ultimo weekend di gare in Irlanda del Nord. Il pilota spezzino, impegnato nella classe Sportbike con il team Majo Road Racing by EA, si è misurato con i 14 chilometri del velocissimo ‘ Triangle Circuit ’, un tracciato cittadino (tra le città di Portstewart, Coleraine e Portrush) dove le medie orarie sfiorano i 300 kmh tra passaggi costieri e sezioni delimitate da muretti e marciapiedi. Il sabato di gare è stato un banco di prova durissimo, non solo per il valore degli avversari ma per un imprevisto fisico. In Gara 1, Majola era riuscito a imporre fin dal via un ritmo eccellente, agganciandosi stabilmente al gruppo dei primi dieci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Majola, una prova di fuoco

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