Maggio dei monumenti | Ortese e Il mare non bagna Napoli incontro e reading all’Istituto degli Studi Storici
Sabato 23 maggio alle 11, l’Istituto italiano per gli studi storici ospiterà un evento dedicato a Alfonso Maria de’ Liguori, con un incontro e un reading dedicato a “Il mare non bagna Napoli”. La manifestazione rientra nella 32ª edizione del Maggio dei monumenti e si svolgerà negli spazi dell’istituto, coinvolgendo il pubblico in una presentazione che mette in luce aspetti della letteratura e della cultura napoletana. L’appuntamento è aperto a chi desidera approfondire temi legati alla storia e alla narrativa locali.
“”In Sanguine Foedus”, a Napoli un’opera da 1.000 mq racconta l’emigrazione italiana verso il Nuovo Mondo Imprese, “Investimenti sostenibili 4.0”: per le Regioni del Sud bando da 448 milioni Sabato 23 maggio alle 11 l’Istituto italiano per gli studi storici partecipa alla 32ª edizione del Maggio dei monumenti con l’apertura straordinaria della sede e l’incontro dal titolo Anna Maria Ortese: il mare non bagna Napoli (accesso libero con prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail [email protected]). La videotestimonianza di Dacia Maraini introduce un reading dalle pagine de Il mare non bagna Napoli, affidato all’attore Luca Iervolino, e la presentazione storico-letteraria affidata a Giacomo De Fusco, studioso del Novecento italiano e borsista dell’Istituto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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