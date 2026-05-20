Maggio dei monumenti | Ortese e Il mare non bagna Napoli incontro e reading all’Istituto degli Studi Storici

Sabato 23 maggio alle 11, l’Istituto italiano per gli studi storici ospiterà un evento dedicato a Alfonso Maria de’ Liguori, con un incontro e un reading dedicato a “Il mare non bagna Napoli”. La manifestazione rientra nella 32ª edizione del Maggio dei monumenti e si svolgerà negli spazi dell’istituto, coinvolgendo il pubblico in una presentazione che mette in luce aspetti della letteratura e della cultura napoletana. L’appuntamento è aperto a chi desidera approfondire temi legati alla storia e alla narrativa locali.

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