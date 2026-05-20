Madonna incorona Sabrina Carpenter | il pop come passaggio di potere

Recentemente si è svolto un evento in cui una celebrità del mondo della musica ha scelto di incoronare una giovane artista, sottolineando il passaggio di testimone nel panorama pop. La scena si è svolta davanti a un pubblico, con la presenza di numerosi fan e media, e ha visto una delle icone più longeve del settore salire sul palco per consegnare simbolicamente il titolo a una nuova rappresentante. L’evento ha attirato l’attenzione di molti, generando numerosi commenti sui social e sui mezzi di informazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui