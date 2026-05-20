Madonna incorona Sabrina Carpenter | il pop come passaggio di potere
Recentemente si è svolto un evento in cui una celebrità del mondo della musica ha scelto di incoronare una giovane artista, sottolineando il passaggio di testimone nel panorama pop. La scena si è svolta davanti a un pubblico, con la presenza di numerosi fan e media, e ha visto una delle icone più longeve del settore salire sul palco per consegnare simbolicamente il titolo a una nuova rappresentante. L’evento ha attirato l’attenzione di molti, generando numerosi commenti sui social e sui mezzi di informazione.
C’è qualcosa di profondamente teatrale nel modo in cui Madonna sceglie di tornare sempre in scena. Non entra mai semplicemente nel presente: lo occupa. Lo piega alla propria narrazione. Anche adesso, a 67 anni, mentre annuncia un nuovo album concepito come il secondo capitolo ideale di Confessions on a Dance Floor, il disco che nel 2005 trasformò la nostalgia della disco music in un manifesto futurista e vendette oltre 12 milioni di copie nel mondo, Madonna non sta solo pubblicando un album. Sta costruendo il proprio ultimo grande atto di potere. Perché il punto non è la nostalgia. Non è il revival. Madonna non è mai stata interessata a guardare indietro se non per riscrivere il presente. 🔗 Leggi su Panorama.it
Madonna y Sabrina Carpenter brillaron en Coachella
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