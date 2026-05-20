Made in Italy e danni della fauna Il tour nei Comuni di Coldiretti

Durante un incontro tra Coldiretti Ferrara e l’amministrazione comunale di Ostellato sono stati discussi diversi argomenti, tra cui la viabilità e il contrasto alla fauna selvatica. Sono stati affrontati anche temi legati alla tutela del prodotto Made in Italy e al riconoscimento delle attività agricole locali. Alla riunione hanno partecipato l’assessore comunale Elisa Panini e il sindaco Elena Rossi, che hanno ascoltato le proposte e le osservazioni di Coldiretti riguardo alle problematiche agricole e ambientali del territorio.

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