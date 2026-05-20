Made in Italy e danni della fauna Il tour nei Comuni di Coldiretti
Durante un incontro tra Coldiretti Ferrara e l’amministrazione comunale di Ostellato sono stati discussi diversi argomenti, tra cui la viabilità e il contrasto alla fauna selvatica. Sono stati affrontati anche temi legati alla tutela del prodotto Made in Italy e al riconoscimento delle attività agricole locali. Alla riunione hanno partecipato l’assessore comunale Elisa Panini e il sindaco Elena Rossi, che hanno ascoltato le proposte e le osservazioni di Coldiretti riguardo alle problematiche agricole e ambientali del territorio.
Viabilità, contrasto alla fauna selvatica, tutela del made in Italy e riconoscimento dell’attività di Coldiretti: questi i temi trattati nell’incontro tra Coldiretti Ferrara e l’amministrazione comunale di Ostellato, rappresentata dall’assessore Elisa Panini e dal sindaco Elena Rossi. Pochi giorni fa, la terza tappa del ‘Tour dei comuni’ ha riunito soci e dirigenti della sezione e della zona locale, con il presidente di sezione Antonio Ricci ed il presidente di zona e vice presidente provinciale Rino Crovetti, oltre al direttore Alessandro Visotti ed al segretario di zona Alessandro Vacchi. Al centro del confronto le criticità che gravano... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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