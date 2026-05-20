Maddison | È imbarazzante essere in questa posizione mentre la lotta per la retrocessione del Tottenham arriva all’ultima giornata

Nell'ultima giornata di campionato, il Tottenham si trova in una posizione difficile, con il rischio di retrocedere. Un giocatore ha commentato la situazione, definendola “imbarazzante” essere in questa posizione. La squadra lotta per evitare la retrocessione, e le partite della giornata decideranno il suo destino. La tensione tra i giocatori e i tifosi è palpabile, mentre si aspetta il risultato finale che determinerà il futuro del club.

2026-05-20 00:01:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: “Dobbiamo dare tutto per la società, per lo scudetto, per i tifosi. È un po’ imbarazzante essere in questa posizione. Avremo bisogno dei nostri tifosi, che stasera sono stati incredibili. Penso che siamo i migliori in trasferta del campionato”. James Maddison dice che gli Spurs devono ripagare i propri tifosi con una prestazione domenica?? pic.twitter.commsDCnffyKr Al suo ritorno dall’infortunio e sul contributo che potrà apportare domenica, Maddison è stato onesto riguardo ai limiti di dove si trova fisicamente. “È un momento terribile. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Maddison desidera aiutare il Tottenham nella lotta per la retrocessione dopo il ritorno da un infortunio al legamento crociato anteriore2026-05-12 19:22:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.

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