Il giudice per le indagini preliminari ha respinto le accuse di comportamenti motivati da problemi psichici nei confronti di un uomo coinvolto in un episodio violento. Secondo la documentazione sanitaria depositata, non ci sono prove che abbia agito in stato di alterazione mentale. La decisione si basa esclusivamente sui dati clinici, che non indicano un disturbo schizofrenico o altre condizioni che possano giustificare un'attenuante di natura psichiatrica. La vicenda prosegue con le indagini in corso.

«Se è vero che dalla documentazione sanitaria in atti emerge che El Koudri sarebbe affetto da un disturbo schizoide di personalità. E che sia stato in cura presso il centro di salute mentale Castelfranco Emilia, tuttavia non vi sono alla stato elementi per ritenere che il gesto da lui compiuto sia conseguenza di tale patologia. Né che lo stesso fosse incapace di intendere e di volere al momento della commissione del fatto». È questo il passaggio chiave che ha portato la giudice per le indagini preliminari Donatella Pianezzi a convalidare il fermo e confermare il carcere per il 31enne italiano di seconda generazione di origini marocchine, fermato per strage e lesioni aggravate dopo che sabato 16 maggio alla guida della sua auto ha travolto e ferito gravemente sette pedoni in pieno centro a Modena. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ma quale matto, il gip smonta il buonismo “sinistro”: nessuna prova che El Koudri agì per disturbi psichici. Voleva colpire più persone possibile

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IL GIP HA SPECIFICATO CHE #ELKOUDRI NON ha agito in conseguenza di disturbi psichici!!! CHIARO #SINISTRONZI??? E l'avvocato propal contina a ripetere che è matto #vergogna #modena #pd Gip convalida fermo El Koudri: a ora no elementi inca x.com

Buffo come l'insegnamento appreso dal popolino dei fatti di Modena non sia miglioriamo la sanità pubblica! ma RIMANDIAMOLI A CASA!! (e il tipo è italiano...). La gente si fa dettare false priorità dai politici populisti. Preferiscono vedere i barconi affondati c reddit

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