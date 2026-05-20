M5S due clamorosi addii in vista | chi scarica Giuseppe Conte

Nel Movimento 5 Stelle si preparano due addii che potrebbero avere ripercussioni importanti. Alcuni membri sarebbero pronti a lasciare il gruppo, in particolare chi ha avuto rapporti diretti con Giuseppe Conte. Le voci di dissenso si fanno strada attraverso conversazioni private e incontri informali, lontano dai riflettori pubblici. Al momento non sono state ufficializzate le motivazioni, ma le divergenze interne sembrano crescere senza troppo clamore, portando a un allontanamento graduale di alcuni sostenitori dell'ex premier.

Ci sono crepe che non fanno rumore subito. Si allargano piano, nelle chat, nei corridoi, negli incontri lontani dai riflettori. Poi, all’improvviso, diventano impossibili da coprire: una frase di troppo, una scelta che divide, un’alleanza che non tutti sono disposti a digerire. Ed è proprio lì che il Movimento 5 Stelle sembra vivere uno dei suoi momenti più delicati. Non un semplice malumore, ma una tensione che attraversa nomi storici e figure simbolo, con un nodo che torna sempre uguale: la direzione impressa da Giuseppe Conte e il rapporto sempre più strutturale con il centrosinistra. Mentre a destra si raccontano manovre e reclutamenti, a sinistra si muovono persone che nel M5s hanno lasciato il segno. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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