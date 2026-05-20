Lungo ricovero dopo un grave incidente | Professionalità e dedizione verso il paziente al Perrino
Lo scorso 10 maggio, un incidente stradale ha coinvolto un motociclista che, a causa di un grave evento, ha dovuto trascorrere un lungo periodo di ricovero. L’incidente ha richiesto cure intensive e un’assistenza costante da parte del personale ospedaliero. La persona coinvolta ha ricevuto trattamenti specializzati presso il reparto di riferimento, dove si sono succeduti interventi e cure nel corso dei mesi successivi. La vicenda mette in luce la presenza di un team dedicato e competente all’interno della struttura sanitaria.
Riceviamo e pubblichiamo da Michele TortelliLo scorso 10 maggio, a bordo della mia moto, ho subito un grave incidente stradale. Prontamente soccorso dal personale sanitario del 118, venivo trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi in codice rosso. La mia permanenza in. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Milan tram derails and slams into a building, killing one person
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