Lungavilla morto dopo 4 giorni d’agonia l’operaio 60enne caduto dal muletto

Un operaio di 60 anni è morto dopo quattro giorni di agonia, a seguito di un incidente avvenuto sabato scorso mentre lavorava a Lungavilla. Dopo l’incidente, avvenuto mentre si trovava su un muletto, è stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale di Pavia, dove è deceduto nella notte appena trascorsa. La vittima aveva subito gravi ferite e i medici avevano cercato di salvarlo, ma le sue condizioni si sono aggravate nel tempo.

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Pavia, 20 maggio 2026 – E’ deceduto nella notte appena trascorsa l’operaio che sabato scorso aveva avuto un i ncidente sul lavoro a Lungavilla ed era stato ricoverato in condizioni critiche al San Matteo di Pavia. L’uomo di 60 anni, dipendente di un’azienda agricol a della zona in località cascina Americana, secondo una prima ricostruzione era salito sulle pale di un muletto per pulire all’interno di un capannone, quando ha perso l’equilibrio ed è caduto da circa 3 metri battendo violentemente la testa. Subito era scattato l’allarme. Sul luogo dell’incidente erano arrivati i carabinieri della compagnia di Stradella e gli ispettori dell’Ats, incaricati di ricostruire la dinamic a e verificare eventuali violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro all’interno dell’azienda agricola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lungavilla, morto dopo 4 giorni d’agonia l’operaio 60enne caduto dal muletto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Morte operaio: caduto nel liquido bollente, 24 giorni di agoniaLa vita di Riaz Ahmed si è spenta ieri nel reparto ustioni dell’ospedale Maggiore di Parma, dopo un lungo e doloroso ricovero di ventiquattro giorni. Infortunio alle Bassette: operaio 21enne morto dopo due giorni di agoniaRavenna, 12 aprile 2026 – Purtroppo non ce l’ha fatta ed è morto nella serata di ieri, sabato 11 aprile, dopo due giorni di agonia l’operaio 21enne...