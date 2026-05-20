Lungavilla morto dopo 4 giorni d’agonia l’operaio 60enne caduto dal muletto
Un operaio di 60 anni è morto dopo quattro giorni di agonia, a seguito di un incidente avvenuto sabato scorso mentre lavorava a Lungavilla. Dopo l’incidente, avvenuto mentre si trovava su un muletto, è stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale di Pavia, dove è deceduto nella notte appena trascorsa. La vittima aveva subito gravi ferite e i medici avevano cercato di salvarlo, ma le sue condizioni si sono aggravate nel tempo.
Pavia, 20 maggio 2026 – E’ deceduto nella notte appena trascorsa l’operaio che sabato scorso aveva avuto un i ncidente sul lavoro a Lungavilla ed era stato ricoverato in condizioni critiche al San Matteo di Pavia. L’uomo di 60 anni, dipendente di un’azienda agricol a della zona in località cascina Americana, secondo una prima ricostruzione era salito sulle pale di un muletto per pulire all’interno di un capannone, quando ha perso l’equilibrio ed è caduto da circa 3 metri battendo violentemente la testa. Subito era scattato l’allarme. Sul luogo dell’incidente erano arrivati i carabinieri della compagnia di Stradella e gli ispettori dell’Ats, incaricati di ricostruire la dinamic a e verificare eventuali violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro all’interno dell’azienda agricola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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