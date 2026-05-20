Luna Rossa si prepara a un nuovo corso con l’ingresso di Peter Burling e Ruggero Tita come timonieri. La squadra ha annunciato un cambio di rotta importante in vista della prossima America’s Cup, con l’obiettivo di creare una nuova alchimia tra i due atleti. La decisione arriva dopo un periodo di valutazioni e si concentra sulla composizione del team e sulla strategia di gara. La preparazione ufficiale è iniziata con l’obiettivo di ottenere risultati migliori rispetto alle edizioni precedenti.

Ci sarà una radicale rivoluzione al timone di Luna Rossa in vista della America’s Cup, che si disputerà durante l’estate del 2027 nelle acque di Napoli: James Spithill e Francesco Bruni non saranno più della partita dopo essere stati leader sullo scafo nelle ultime due campagne della competizione sportiva più antica del mondo, il sodalizio italiano ha cambiato rotta e rinnovato il proprio equipaggio per cercare di dare l’assalto alla Vecchia Brocca di fronte al proprio pubblico. La realtà guidata dallo skipper Max Sirena è infatti riuscita a avvalersi delle competenze di Peter Burling, l’uomo che ha alzato al cielo il prestigioso trofeo nelle ultime tre edizioni e che è entrato nella storia della competizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Luna Rossa, primo assaggio al timone con Peter Burling e Ruggero Tita. Va creata la giusta alchimia

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