L' ultima partita di don Roberto Falorsi amico dei detenuti

L'ultima partita di don Roberto Falorsi, sacerdote noto per il suo impegno tra i detenuti, si è svolta ieri a Firenze. Falorsi, che aveva dedicato molto tempo ai rapporti con le persone in carcere, ha partecipato al gioco con entusiasmo. La sua presenza aveva attirato l'attenzione di chi lo conosceva, e l'incontro si è concluso con un saluto tra i partecipanti. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo all’evento, che ha comunque attirato alcune persone sul luogo.

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