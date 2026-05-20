L' ultima partita di don Roberto Falorsi amico dei detenuti
L'ultima partita di don Roberto Falorsi, sacerdote noto per il suo impegno tra i detenuti, si è svolta ieri a Firenze. Falorsi, che aveva dedicato molto tempo ai rapporti con le persone in carcere, ha partecipato al gioco con entusiasmo. La sua presenza aveva attirato l'attenzione di chi lo conosceva, e l'incontro si è concluso con un saluto tra i partecipanti. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo all’evento, che ha comunque attirato alcune persone sul luogo.
Firenze, 19 maggio 2026 - Don Roberto Falorsi aveva dentro di sé l'entusiasmo della missione che gli brillava negli occhi. Quando l'arcivescovo Gherardo Gambelli ha detto questo nella sua omelia, tutti hanno riconosciuto quel tratto vero e contagioso di don Roberto, del quale sono state celebrate le esequie nella chiesa di San Bartolomeo in Tuto lunedì 18 maggio, presente anche il vescovo Giovanni Roncari, e tanti confratelli. Gambelli, che è stato cappellano a Sollicciano, ha potuto frequentare don Roberto che lì operava già come aiutante cappellano, prima con don Vincenzo Russo, quindi con lui e fino a qualche giorno fa con don Stefano Casamassima. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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