Lukkien e il miracolo Groningen | Curioso di testare il mio metodo in un top club

Da calcionews24.com 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'allenatore del Groningen ha commentato la stagione appena conclusa, sottolineando la sua curiosità nel mettere alla prova il metodo usato in un club di alta classifica. Il team ha concluso il campionato con una vittoria decisiva all’ultima giornata, assicurandosi così il pass ai play-off. Questi incontri rappresentano una chance concreta di qualificarsi per le competizioni europee. La squadra si è conquistata il diritto di giocarsi questa opportunità, chiudendo il campionato in modo positivo.

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