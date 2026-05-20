Lukkien e il miracolo Groningen | Curioso di testare il mio metodo in un top club
L'allenatore del Groningen ha commentato la stagione appena conclusa, sottolineando la sua curiosità nel mettere alla prova il metodo usato in un club di alta classifica. Il team ha concluso il campionato con una vittoria decisiva all’ultima giornata, assicurandosi così il pass ai play-off. Questi incontri rappresentano una chance concreta di qualificarsi per le competizioni europee. La squadra si è conquistata il diritto di giocarsi questa opportunità, chiudendo il campionato in modo positivo.
Ghedjemis ama il Frosinone ma non chiude al mercato: «Ciociaro per sempre, ma. Adesso penso solo al Mondiale» Dopo 22 anni di attesa, l’Arsenal torna campione d’Inghilterra: Londra si tinge di rosso! Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». E spunta un retroscena.sul sigaro! Cristiano Ronaldo eterno: sesto Mondiale con il Portogallo. Dall’esordio del 2006 al record del 2022, la storia (record) di CR7 nella... 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Il miracolo di Muric. Muharemovic al top. E Berardi fa 400
Leggi anche: Addio a Evaristo Beccalossi, festeggiò lo scudetto del 2024 con l'Inter Club Forlì. "Il mio gol più bello? Gli ottantamila di San Siro che urlano il mio nome"