L' Ue protegge i suoi boschi ecco le nuove regole sulla riforestazione
L’Unione europea ha introdotto nuove regole per la riforestazione, con l’obiettivo di tutelare le foreste che coprono circa 160 milioni di ettari, ovvero il 39 per cento della superficie complessiva del territorio. Le norme stabiliscono procedure e criteri per le attività di piantumazione e gestione delle aree boschive, con l’intento di garantire una maggiore sostenibilità e protezione delle risorse forestali. La misura si inserisce in un quadro di politiche comunitarie volte a conservare e valorizzare le aree naturali.
Le foreste coprono circa 160 milioni di ettari nel territorio dell'Unione europea, pari al 39 per cento della superficie totale. In controtendenza rispetto al resto del mondo, dove la copertura forestale è in calo, nell'Ue la superficie boschiva è cresciuta di oltre il 5 per cento negli ultimi. 🔗 Leggi su Today.it
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