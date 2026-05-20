L’Unione europea sta valutando l’ipotesi di coinvolgere figure di grande esperienza politica per stabilire un contatto diretto con Vladimir Putin. Questa decisione, inattesa fino a poco tempo fa, si inserisce in un tentativo di dialogo che potrebbe facilitare le comunicazioni tra le parti coinvolte. La proposta interessa a diversi stati membri e si sta analizzando quale personalità possa rappresentare al meglio questa iniziativa, mantenendo un equilibrio tra le esigenze diplomatiche e le relazioni internazionali.

L’Unione europea sta discutendo una mossa che fino a pochi mesi fa sarebbe sembrata fuori schema: affidare a una figura politica di altissimo profilo il compito di aprire un canale diretto con Vladimir Putin. Non un mediatore tecnico, né un diplomatico di carriera, ma un ex capo di governo o di Stato con peso politico sufficiente da essere preso sul serio dal Cremlino. È questo il senso del dibattito riportato dal Financial Times, che vede sul tavolo nomi come Mario Draghi e Angela Merkel, insieme ad altre figure del Nord Europa. La riflessione nasce da un dato politico semplice: mentre i negoziati guidati dagli Stati Uniti sulla guerra in Ucraina rallentano, l’Unione Europea rischia di restare ai margini del processo che potrebbe definire la futura architettura della sicurezza continentale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’Ue pensa a Draghi e Merkel per non restare esclusa dal tavolo con Putin

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