Lucia Ilardo torna dai fan dopo 64 giorni nel GFVIP Le prime parole

Dopo 64 giorni trascorsi nella Casa del Grande Fratello VIP, Lucia Ilardo è tornata sui social network. Nelle ultime ore, ha condiviso alcuni messaggi con i suoi follower, segnando così il suo ritorno online. La sua presenza sui social era assente da circa due mesi, periodo durante il quale ha partecipato al reality. La sua riapparizione ha attirato l’attenzione di chi la segue, che ha commentato e interagito con i contenuti pubblicati.

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