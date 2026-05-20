Lucia Ilardo torna dai fan dopo 64 giorni nel GFVIP Le prime parole
Dopo 64 giorni trascorsi nella Casa del Grande Fratello VIP, Lucia Ilardo è tornata sui social network. Nelle ultime ore, ha condiviso alcuni messaggi con i suoi follower, segnando così il suo ritorno online. La sua presenza sui social era assente da circa due mesi, periodo durante il quale ha partecipato al reality. La sua riapparizione ha attirato l’attenzione di chi la segue, che ha commentato e interagito con i contenuti pubblicati.
Lucia Ilardo torna sui social dopo 64 giorni nella Casa del Grande Fratello. Ecco cosa è emerso nelle ultime ore sui social. L’esperienza nella Casa del Grande Fratello per Lucia Ilardo si è conclusa ieri sera durante la finale. L’ex concorrente del reality show non è riuscita a portarsi a casa la vittoria ma ha letteralmente avuto tutto il supporto dei fan dal primo giorno. Lucia è arrivata sui social con una lunga lettera di ringraziamento rivolta proprio ai suoi sostenitori. Leggi anche GFVIP, Alessandra Mussolini spuntano le prime indiscrezioni sul futuro in TV L’ex gieffina ha scritto: “Dopo 64 giorni, eccomi qui. Non so davvero da dove iniziare, se non da una parola semplice: GRAZIE. 🔗 Leggi su 361magazine.com
GRANDE FRATELLO SHOCK! TORNA A SORPRESA… FAN SCONVOLTI!
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