Luca Ciampitti trionfa a Baranello | doppietta d’oro per la M2

Luca Ciampitti ha vinto due medaglie d’oro a Baranello nella categoria M2, stabilendo un nuovo record nei 1500 metri. La sua vittoria ha anche portato a un miglioramento dei tempi rispetto alle precedenti prestazioni. La gara si è svolta con una strategia che ha permesso a Ciampitti di superare i propri limiti precedenti, grazie a un ritmo costante e a una gestione efficace dell’energia. La performance ha attirato l’attenzione di testimoni e addetti ai lavori presenti alla competizione.

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? Punti chiave Come ha fatto Luca Ciampitti a abbattere il suo primato sui 1500?. Quale segreto tecnico ha permesso alla M2 di migliorare i cronometri?. Chi sono gli altri atleti che hanno stabilito nuovi record personali?. Come influirà questo weekend di successi sul circuito CorriMOlise 2026?.? In Breve Francesco Evangelista segna 56”68 nei 400 metri al campionato di Battipaglia del 16 maggio.. Kesia Testa migliora il personale sui 400 metri con il tempo di 1’03”14.. Giancarlo Givannitti ottiene il sesto posto nella categoria M65 al Trofeo Avis di Baranello.. Tecnici Adelina De Soccio e Giovanni Bellino guidano la squadra Track&Field M2..... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Luca Ciampitti trionfa a Baranello: doppietta d’oro per la M2 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cagliari trionfa con la doppietta di Mendy, Lazio folle al 95? Cosa sapere Cagliari batte Atalanta 3-2 con doppietta di Mendy all'Unipol Domus. Bezzecchi trionfa in MotoGP in Brasile, doppietta ApriliaIl romagnolo precede Jorge Martin e vola in vetta al Mondiale, terzo Di Giannantonio.