La Polizia di Stato ha concluso un’indagine che ha portato all’arresto di sei persone e alla denuncia di altre due, tutte coinvolte in attività di detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. Tra gli arrestati c’è anche un residente a Carrara. L’operazione si è svolta nella provincia e ha fatto seguito a approfonditi controlli e perquisizioni. L’attività delle forze dell’ordine si è concentrata sulla lotta contro la pornografia minorile online, con riscontri concreti sulle accuse mosse agli indagati.

Carrara, 20 maggio 2026 – Una notizia che ha profondamente colpito la provincia. La Polizia di Stato, al termine di un’indagine, ha arrestato 6 persone, di cui una residente a Carrara, e denunciato altre 2 per detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. L’attività investigativa, condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica per la Toscana e dalle dipendenti Sezioni Operative, ha riguardato la diffusione online di contenuti multimediali realizzati con l’utilizzo di minorenni e ha consentito di localizzare in Toscana tutti gli utenti coinvolti. Gli investigatori hanno monitorato, per diversi mesi, le attività degli 8... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lotta alla pedopornografia online, sei persone arrestate e due denunciate

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