Lotta al fumo al via la camminata di sensibilizzazione sui danni del tabacco

In occasione della Giornata mondiale senza tabacco, si tiene a Ferrara la seconda edizione della ‘Camminata di sensibilizzazione sui danni causati dal fumo’, organizzata dal Movimento Sportivo Popolare Italia – Comitato di Ferrara con il supporto del reparto di Chirurgia toracica. L’evento mira ad aumentare la consapevolezza sui rischi legati al fumo attraverso una passeggiata pubblica. La manifestazione si svolge nello spazio pubblico della città e coinvolge cittadini di varie età.

In occasione della Giornata mondiale senza tabacco, torna a Ferrara la seconda edizione della ‘Camminata di sensibilizzazione sui danni causati dal fumo’, iniziativa organizzata dal Movimento Sportivo Popolare Italia - Comitato di Ferrara, in collaborazione con il reparto di Chirurgia toracica. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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