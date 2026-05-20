Lotito | Se i giocatori avessero i miei attributi invece in campo si cacano sotto
Durante un'intervista, il presidente di una società calcistica ha dichiarato che se i giocatori possedessero le sue caratteristiche, in campo avrebbero meno timori. Ha aggiunto che spesso i giocatori si spaventano durante le partite importanti, e ha commentato con franchezza la propria personalità, affermando di essere un presidente difficile da eguagliare nel mondo del calcio, anche in situazioni di pressione elevata. Le sue parole sono state accolte come un momento di estrema sincerità da parte di chi guida una squadra professionistica.
In quei – non rari – momenti in cui Claudio Lotito si lascia andare bisogna solo registrare: è uno spettacolo di sincerità totale, lo sfogo di un presidente immarcabile come nel calcio dei fondi non ne fanno più. Per cui quando il presidente della Lazio (e senatore di Forza Italia) s’è fermato alla buvette di Montecitorio e i giornalisti l’hanno titillato sulle critiche dei tifosi non s’è tenuto più. “Io non ho mai fatto la guerra a nessuno”, dice nelle dichiarazioni riportare dall’Agenzia Dire. Qualcuno “l’ha alimentata anche dentro la società. Il tifoso è proiettato sull’oggi, vuole vincere, capisco le frustrazioni ma il tifoso deve tifare, io faccio il presidente e voglio rendere la Lazio immortale, indipendente anche da Claudio Lotito. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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