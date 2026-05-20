Lotito | Se i giocatori avessero i miei attributi invece in campo si cacano sotto

Durante un'intervista, il presidente di una società calcistica ha dichiarato che se i giocatori possedessero le sue caratteristiche, in campo avrebbero meno timori. Ha aggiunto che spesso i giocatori si spaventano durante le partite importanti, e ha commentato con franchezza la propria personalità, affermando di essere un presidente difficile da eguagliare nel mondo del calcio, anche in situazioni di pressione elevata. Le sue parole sono state accolte come un momento di estrema sincerità da parte di chi guida una squadra professionistica.

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