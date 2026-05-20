L' organista svizzeroAdrien Pièce celebra il grande Louis Couperin a Bari e a Monopoli
Due eventi musicali di rilievo internazionale si terranno nelle città di Bari e Monopoli, dedicati ai quattrocento anni dalla nascita di Louis Couperin. L'organista svizzero Adrien Pièce sarà protagonista di queste esibizioni, che rappresentano un omaggio al compositore francese del XVII secolo. Le rappresentazioni si inseriranno nel calendario culturale locale e sono state organizzate per celebrare questa ricorrenza storica con concerti di musica antica.
Due appuntamenti di grande prestigio internazionale per celebrare i quattrocento anni dalla nascita di Louis Couperin. A proporli è l’N&B Mareterra Festival, diretto da Gilberto Scordari e sostenuto dal Ministero della Cultura e dalla Regione Puglia, con due concerti in programma sabato 23 maggio. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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