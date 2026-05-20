L' organista svizzeroAdrien Pièce celebra il grande Louis Couperin a Bari e a Monopoli

Due eventi musicali di rilievo internazionale si terranno nelle città di Bari e Monopoli, dedicati ai quattrocento anni dalla nascita di Louis Couperin. L'organista svizzero Adrien Pièce sarà protagonista di queste esibizioni, che rappresentano un omaggio al compositore francese del XVII secolo. Le rappresentazioni si inseriranno nel calendario culturale locale e sono state organizzate per celebrare questa ricorrenza storica con concerti di musica antica.

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