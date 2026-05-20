L'atleta ha dichiarato di sentire ancora forte la passione per la sua disciplina, nonostante la lunga carriera ricca di successi e difficoltà. Ha parlato dell'importanza di supportare i più giovani, anche se sono loro a esercitare pressione. La sua esperienza comprende vittorie e momenti di crisi, che sono stati superati con determinazione, consentendogli di risalire in classifica. Il suo ruolo di capitano lo porta a sentirsi responsabile di accompagnare e motivare la squadra nel percorso sportivo.

Una carriera fatta di tanti momenti, tappe, medaglie, ma anche momenti di crisi che sono serviti per tornare nuovamente in alto. Lorenzo Zazzeri si è raccontato in una puntata speciale di OA Focus, il programma condotto da Alice Liverani sul canale YouTube di OA Sport. Il nuotatore toscano, attuale capitano della nazionale azzurra, ha ripercorso tutti i suoi anni dentro e fuori dalla piscina. Medaglie europee, mondiali ed olimpiche, che vengono custodite in posti molto sicuri: “ Le più preziose le tengo in banca in una cassetta di sicurezza. Altre sono un po’ divise in casa in posti nascosti. Quelle olimpiche a volte vado in banca e mi prendo cinque minuti per guardarle, pensando al percorso, a tutto quello che ho fatto e che devo fare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Zazzeri: “Ho ancora il fuoco dentro. I giovani mettono pressione, ma da capitano ho piacere di aiutarli”

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