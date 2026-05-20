Lorenzo, un bambino di 8 anni, ha ricevuto una diagnosi di leucemia rara, che ha portato a un trattamento di trapianto di midollo. La famiglia ha raccontato di aver affrontato con speranza e determinazione la malattia, sottolineando come il percorso sia stato possibile grazie alle strutture sanitarie italiane. Dopo mesi di terapia, il bambino ha superato con successo la malattia, portando a casa un risultato positivo. La vicenda è stata condivisa dalla famiglia per evidenziare le tappe della lotta contro la malattia.

PORDENONE - «Quando ci hanno detto che nostro figlio di 8 anni Lorenzo aveva una forma rara di leucemia, ci è caduto il mondo addosso. Abbiamo pensato a un errore, non era possibile. Eravamo andati in ospedale per un po’ di febbre. Da lì è iniziata un’avventura che il bambino ha affrontato come un leone, fino alla remissione della malattia. Io e la mia compagna Eva vogliamo ringraziare tutta l’équipe dell’ospedale Burlo Garofolo di Trieste, ha salvato la vita a nostro figlio». Non trattiene l’emozione papà Marco, addestratore cinofilo pordenonese di 51 anni. Finalmente la luce in fondo al tunnel: dopo le feste pasquali, il piccolo Lorenzo, oggi 10 anni, è tornato a scuola. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Lorenzo sconfigge la leucemia a 8 anni: la diagnosi, poi il trapianto di midollo. Il papà: «Curato dalla buona sanità»

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