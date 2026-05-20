L’operazione anti droga | La risposta ai cittadini Reazioni e polemiche

Una vasta operazione contro lo spaccio di droga è stata condotta nelle ultime ore da forze dell'ordine, con il supporto di polizia e carabinieri, sotto la supervisione della procura di Pisa. L'intervento ha portato a numerosi controlli e a diversi arresti in diverse zone della città. La notizia ha suscitato reazioni da parte della cittadinanza, mentre alcune forze politiche hanno espresso critiche riguardo alle modalità e ai risultati dell'operazione. La vicenda continua a essere al centro del dibattito pubblico.

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Maxi operazione anti droga congiunta di polizia e carabinieri coordinata dalla procura di Pisa, tante le reazioni ma anche le polemiche politiche. Intanto, uno dei giovani di origine tunisina, che era finito in carcere per lo spaccio in Piazza delle Vettovaglie, è stato scarcerato. Sono quattro le persone arrestate e che erano state condotte in carcere, una 40ina in totale gli indagati tra il centro storico e la Stazione. Il suo difensore, l’avvocato Andrea Fulceri di Pisa, che tutela anche un uomo ai domiciliari, si è infatti rivolto al Tribunale del Riesame che ha annullato l’ordinanza della misura cautelare. Per gli indagati della zona di Tramontana l’accusa sarebbe stata riqualificata in comma 5, meno grave. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’operazione anti droga: "La risposta ai cittadini". Reazioni e polemiche ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Arabie Saoudite : les dessous dune puissance au cœur du Moyen-Orient Documentaire Géopolitique - Y2 Sullo stesso argomento Operazione anti-droga nella casa circondariale di Ariano IrpinoDroga e telefoni in carcere: lodevole operazione della Polizia Penitenziaria nella C. Operazione anti-droga nella Bassa: controlli nelle aree di spaccioUna massiccia presenza di uomini e mezzi ha presidiato nella giornata di venerdì 24 aprile i territori boschivi dei comuni di Calcio, Pumenengo,... Controlli antidroga a Prè, arrestato 22enne dopo aggressione agli agentiGenova, controlli antidroga a Prè: arrestato un 22enne dopo aggressione agli agenti. Operazione nei vicoli, identificate 31 persone. ligurianotizie.it Maxi operazione anti-droga a PisaMaxi operazione anti-droga a Pisa ... msn.com