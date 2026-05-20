L’offensiva americana contro Cuba entra nel vivo Le mosse di Rubio e del DoJ
L’offensiva americana contro Cuba si intensifica con nuove iniziative politiche e giudiziarie. Le autorità degli Stati Uniti hanno adottato misure che coinvolgono sia azioni diplomatiche che procedimenti legali, in risposta a decisioni prese da Cuba. Le mosse sono state annunciate ufficialmente e coinvolgono diverse agenzie governative, compresa la procura generale. Questa serie di azioni si inserisce in un quadro di tensione tra i due Paesi, con obiettivi specifici annunciati pubblicamente.
L’amministrazione di Donald Trump intensifica la propria campagna di pressione contro Cuba con una duplice offensiva politica e giudiziaria. Nel giorno dell’anniversario dell’indipendenza cubana, il segretario di Stato Marco Rubio ha infatti rivolto per la prima volta un messaggio diretto al popolo dell’isola, accusando la leadership comunista di aver portato il Paese al collasso economico e sociale, mentre il Dipartimento di Giustizia statunitense si prepara a incriminare l’ex presidente cubano Raúl Castro per il suo presunto ruolo nell’abbattimento di due aerei civili nel 1996. Nel videomessaggio in lingua spagnola diffuso dal Dipartimento di Stato, Rubio ha attribuito le “sofferenze inimmaginabili” dei cubani non all’embargo americano, bensì alla corruzione della classe dirigente dell’isola. 🔗 Leggi su Formiche.net
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