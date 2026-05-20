L’offensiva americana contro Cuba entra nel vivo Le mosse di Rubio e del DoJ

L’offensiva americana contro Cuba si intensifica con nuove iniziative politiche e giudiziarie. Le autorità degli Stati Uniti hanno adottato misure che coinvolgono sia azioni diplomatiche che procedimenti legali, in risposta a decisioni prese da Cuba. Le mosse sono state annunciate ufficialmente e coinvolgono diverse agenzie governative, compresa la procura generale. Questa serie di azioni si inserisce in un quadro di tensione tra i due Paesi, con obiettivi specifici annunciati pubblicamente.

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