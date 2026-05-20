L’odore di cuoio la materia dei sogni Le visioni d’arte del calzolaio artista

Da ilrestodelcarlino.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Entrando nella bottega si percepisce subito un profumo intenso di cuoio, accompagnato dall’aroma della colla e delle suole da riparare. È un ambiente in cui l’olfatto precede la vista, portando alla mente immagini di creazioni artigianali e lavori in corso. La stanza riflette l’attività di un calzolaio-artista, che manipola materiali di prima qualità per realizzare o riparare calzature. Tra strumenti e pezzi di pelle, si respira un’atmosfera fatta di manualità e passione per il mestiere.

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Nella bottega si entra prima con il naso che con gli occhi. C’è l’odore del cuoio, della colla, delle suole da rimettere in cammino. Ma alla "Scarpa volante", nel cuore del centro storico di Fano, insieme agli arnesi del mestiere e al lavoro paziente del calzolaio, si respira anche un’altra aria: quella dell’arte. È qui che Fabio Rafanelli, artigiano per scelta e disegnatore per vocazione, ha custodito per anni le sue creature fantastiche, nate a matita e poi diventate tavole più grandi, colorate, visionarie, popolate da forme sospese tra macchina, animale, sogno e allegoria. Ora quel mondo esce dalla bottega e approda alla Memo. Fino al 28 maggio la Mediateca Montanari ospita " Esopeide ", mostra delle opere di Fabio Rafanelli, organizzata dall’associazione Cultura e Identità di Pesaro con il patrocinio del Comune di Fano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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