Entrando nella bottega si percepisce subito un profumo intenso di cuoio, accompagnato dall’aroma della colla e delle suole da riparare. È un ambiente in cui l’olfatto precede la vista, portando alla mente immagini di creazioni artigianali e lavori in corso. La stanza riflette l’attività di un calzolaio-artista, che manipola materiali di prima qualità per realizzare o riparare calzature. Tra strumenti e pezzi di pelle, si respira un’atmosfera fatta di manualità e passione per il mestiere.

Nella bottega si entra prima con il naso che con gli occhi. C’è l’odore del cuoio, della colla, delle suole da rimettere in cammino. Ma alla "Scarpa volante", nel cuore del centro storico di Fano, insieme agli arnesi del mestiere e al lavoro paziente del calzolaio, si respira anche un’altra aria: quella dell’arte. È qui che Fabio Rafanelli, artigiano per scelta e disegnatore per vocazione, ha custodito per anni le sue creature fantastiche, nate a matita e poi diventate tavole più grandi, colorate, visionarie, popolate da forme sospese tra macchina, animale, sogno e allegoria. Ora quel mondo esce dalla bottega e approda alla Memo. Fino al 28 maggio la Mediateca Montanari ospita " Esopeide ", mostra delle opere di Fabio Rafanelli, organizzata dall’associazione Cultura e Identità di Pesaro con il patrocinio del Comune di Fano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’odore di cuoio, la materia dei sogni. Le visioni d’arte del calzolaio artista

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Simon by J. Storer Clouston | Classic Mystery & Suspense Audiobook

Sullo stesso argomento

Grosseto piange l’artista del cuoio: addio al maestro di Maremma? Punti chiave Chi era l'uomo che univa la selleria alla pittura? Come ha fatto la Selleria Maremmana a diventare un simbolo locale? Quali tecniche...

Leggi anche: La materia dei sogni: Carlo Rambaldi, il meccanico di Hollywood al cinema La Compagnia

New York, la Grande Depression. In queste pagine si sente l'inverno di Manhattan, l'odore del carbone e il rumore dei tram. Irlandesi, italiani, ebrei e neri si muovono come in un film in bianco e nero. Un cuore pulsante e commosso ci affascina. Pete Hamill No x.com

Quanto sentirò l'odore dopo aver guidato? reddit

Cesare Paciotti, i funerali nella sua Civitanova: Ha trasformato l’odore del cuoio in stile. Dall'azienda di famiglia all'impero del pugnaleUno stilista ribelle e sofisticato. Il celebre pugnale argentato è diventato sinonimo di eleganza e personalità. Ha trasformato l’odore del cuoio in stile, dichiara, come si legge sull'ANSA, il ... leggo.it

Morte Cesare Paciotti, 'trasformò l'odore del cuoio in stile'(ANSA) - CIVITANOVA MARCHE, 13 OTT - Civitanova piange la scomparsa di Cesare Paciotti, imprenditore e stilista della calzatura tra i più noti e amati nel mondo della moda italiana. Paciotti, 67 anni, ... notizie.tiscali.it