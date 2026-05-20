Lodi si ferma per aiutare un uomo ma lui la accoltella | 54enne gravissima Caccia all’aggressore
Una donna di 54 anni è rimasta gravemente ferita a Castel Gerundo, in provincia di Lodi, dopo essere stata accoltellata da uno sconosciuto. La vittima si era fermata per prestare assistenza a un uomo che incontrava per strada, pensando che avesse bisogno di aiuto, ma è stata colpita con un'arma da taglio. La polizia sta cercando l'autore dell'aggressione, mentre la donna è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche.
Una donna di 54 anni è stata accoltellata da uno sconosciuto a Castel Gerundo, in provincia di Lodi: la vittima si era fermata per soccorrere l’uomo, credendo che avesse bisogno di aiuto, e invece è stata improvvisamente aggredita. La 54enne è ora ricoverata in gravissime condizioni agli Spedali Civili di Brescia, mentre il suo aggressore è ancora ricercato dalle forze dell’ordine. Tutto è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 19 maggio, lungo la provinciale 27 tra Castiglione e Camairago di Castelgerundo: la donna, di professione biologa, si trovava alla guida della sua auto quando, in prossimità di una rotatoria, ha notato un uomo con un cane, che sembrava aver bisogno di aiuto. 🔗 Leggi su Tpi.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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