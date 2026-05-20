Lodi biologa ferita con tre fendenti dopo il soccorso a un cane

Una donna biologa è rimasta ferita con tre fendenti dopo aver prestato soccorso a un cane in una località vicino a Lodi. L'uomo che ha inferto le ferite è fuggito tra i campi immediatamente dopo l'aggressione, senza essere individuato. Le circostanze in cui è avvenuto il gesto non sono ancora chiare, e non ci sono dettagli disponibili su come l'aggressore sia riuscito a colpire senza essere visto. La donna è stata ricoverata in ospedale per le ferite riportate.

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? Punti chiave Chi era l'uomo che è fuggito tra i campi dopo l'attacco?. Come ha fatto l'aggressore a colpire la donna senza essere visto?. Perché l'assalitore ha scelto proprio quella biologa per l'aggressione?. Cosa riveleranno le indagini sulle condizioni cliniche della vittima?.? In Breve Vittima di 54 anni trasportata d'urgenza a Brescia con eliambulanza.. Aggressore fuggito a piedi tra i campi della zona di Castelgerundo.. Due ferite addominali e una al braccio inflitte durante l'attacco.. Indagini dei carabinieri in corso per identificare l'uomo nella provincia di Lodi.. Una biologa dell’Asst di Lodi è stata aggredita con un coltello sulla provincia 27 a Castelgerundo, dopo essersi fermata per aiutare un cane in difficoltà. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lodi, biologa ferita con tre fendenti dopo il soccorso a un cane ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Biologa rapinata e accoltellata all’addome dopo aver soccorso un cane. Urla incredula: “Questo per 50 euro”Castelgerundo (Lodi), 20 maggio 2026 – Rimangono gravi ma stabili le condizioni della biologa di 54 anni dell'Ospedale Maggiore di Lodi, accoltellata... Lodi, biologa accoltellata mentre soccorreva un cane sulla A27Un uomo ha accoltellato per tre volte una 54enne biologa dell’Asst di Lodi sulla strada provinciale 27 a Castelgerundo. Lodi, donna accoltellata per strada a Castelgerundo: è caccia all'uomoContinua la caccia all'uomo che martedì sera, a Castelgerundo in provincia di Lodi, ha inferto tre coltellate a una cinquantaquattrenne, biologa per l'Asst di Lodi, di passaggio lungo la provinciale 2 ... tg24.sky.it Scende dall'auto per dare aiuto, biologa accoltellata all'addome: è gravissima. Caccia all'uomo con il caneL'aggressione è avvenuta nel Lodigiano. La donna è stata soccorsa da un automobilista di passaggio, che l'ha vista lungo il ciglio della strada ... today.it