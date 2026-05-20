Locazioni turistiche cresciute dell’85 per cento | Lecce davanti alla scelta sui limiti

A Lecce, il numero di locazioni turistiche è quasi raddoppiato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, registrando un aumento dell’85 per cento. La crescita ha attirato l’attenzione delle autorità locali, che stanno valutando come regolamentare questa espansione. La questione riguarda principalmente i limiti e le norme da applicare alle attività di affitto a breve termine. La decisione finale sulla regolamentazione potrebbe influenzare il settore nel prossimo futuro.

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