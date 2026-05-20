Locazioni turistiche cresciute dell’85 per cento | Lecce davanti alla scelta sui limiti
A Lecce, il numero di locazioni turistiche è quasi raddoppiato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, registrando un aumento dell’85 per cento. La crescita ha attirato l’attenzione delle autorità locali, che stanno valutando come regolamentare questa espansione. La questione riguarda principalmente i limiti e le norme da applicare alle attività di affitto a breve termine. La decisione finale sulla regolamentazione potrebbe influenzare il settore nel prossimo futuro.
LECCE – Rispetto al 2022 il numero delle locazioni turistiche sul territorio di Lecce è quasi raddoppiato. E alcune zone della città, a partire dal centro storico, stanno cambiando volto sempre più rapidamente. Non è necessariamente un bene, anzi, si tratta di un fenomeno che va governato con. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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