Locali troppo rumorosi il Comitato cittadini della litoranea presenta un esposto

Il Comitato cittadini della litoranea di Messina ha depositato un esposto presso la Polizia Municipale riguardante i locali della zona. La segnalazione riguarda il livello di rumore prodotto dai locali pubblici, considerato eccessivo dalla comunità locale. Si tratta di una continuazione delle azioni intraprese dal comitato per affrontare i disagi legati all’inquinamento acustico. La denuncia è stata consegnata questa mattina, e ora spetta alle autorità verificare le condizioni e adottare eventuali provvedimenti.

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