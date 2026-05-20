Locali troppo rumorosi il Comitato cittadini della litoranea presenta un esposto
Il Comitato cittadini della litoranea di Messina ha depositato un esposto presso la Polizia Municipale riguardante i locali della zona. La segnalazione riguarda il livello di rumore prodotto dai locali pubblici, considerato eccessivo dalla comunità locale. Si tratta di una continuazione delle azioni intraprese dal comitato per affrontare i disagi legati all’inquinamento acustico. La denuncia è stata consegnata questa mattina, e ora spetta alle autorità verificare le condizioni e adottare eventuali provvedimenti.
Continua la battaglia del “Comitato cittadini della litoranea di Messina”, che oggi hanno presentato un esposto alla Polizia Municipale. In particolare, il comitato ha formulato una richiesta di intervento urgente riguardo l'inquinamento acustico dei locali che costeggiano proprio la litoranea. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Sullo stesso argomento
Locali troppo rumorosi in litoranea, Angela Raffa scrive al commissario Mattei: "Necessario intervenire"La deputata Angela Raffa e Marco Oriolesi, rappresentante del “Comitato spontaneo cittadini della litoranea”, scendono in campo per combattere...
Busto Arsizio, ladri troppo rumorosi: si svegliano i proprietari, fallisce il colpo notturno in negozioBusto Arsizio (Varese), 12 marzo 2026 – Pensavano di avere la strada libera e di poter svuotare il negozio nel cuore della notte, ma il loro piano è...
Locali troppo rumorosi in litoranea, Angela Raffa scrive al commissario Mattei: Necessario intervenire ift.tt/t1fMb24 ift.tt/sXCoaMV x.com
L'incredibile accusa a quattro asili nido lombardi: Troppo rumorosi. E scattano i controlliNel Paese delle culle vuote, che scivola verso un futuro con sempre meno nascite, si consuma uno strano paradosso: sembra crescere l’insofferenza verso quei pochi bambini che ancora nascono e ... avvenire.it