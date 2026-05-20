Il Napoli ha deciso il futuro di Lobotka, con una scelta definitiva che chiude ogni dubbio sul suo ruolo nella squadra. La situazione si è definita in vista dell’ultima giornata di campionato, mentre l’allenatore Antonio Conte si prepara a salutare il pubblico del Maradona, dove festeggerà la qualificazione alla Champions League. La squadra si concentra ora sulle partite finali, con l’obiettivo di concludere la stagione nel miglior modo possibile.

Il Napoli si prepara all’ultima giornata di campionato e all’addio di Antonio Conte, che saluterà il Maradona festeggiando la qualificazione in Champions League. La società di Aurelio De Laurentiis valuta le alternative per il successore in panchina, ma pensa anche al futuro di alcune pedine importanti all’interno della rosa. Una di queste è Stanislav Lobotka. Lobotka verso il rinnovo con il Napoli: De Laurentiis e Manna hanno avviato i colloqui per blindare il regista slovacco, confermando la sua centralità nel progetto. Gli azzurri non lasciano nulla al caso. Secondo quanto riporta la “Gazzetta dello Sport”, gli esponenti azzurri avrebbero... 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Lobotka, decisione presa sul futuro: il Napoli non ha più dubbi

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CONTE RESTAPER SPARNELLI SIPISA NAPOLI PROBABILI FORMAZIONICORSA CHAMPIONS FALSATA

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