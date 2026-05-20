Un leader internazionale ha raggiunto la capitale di un grande paese asiatico pochi giorni dopo un altro capo di stato, senza che siano chiare le ragioni di questa sequenza. La visita si inserisce in un momento di attenzione globale verso le relazioni tra le potenze mondiali e le risorse energetiche. La presenza di un rappresentante di uno stato con un ruolo storico nel settore del gas naturale si inserisce in un quadro di rapporti diplomatici e commerciali che coinvolgono diversi attori internazionali.

Vladimir Putin arriva a Pechino pochi giorni dopo Donald Trump. Se la successione delle visite sia una coincidenza o sia voluta non è noto. Quello che si sa è che entrambi gli ospiti sono atterrati in Cina con l'urgenza di chiudere una guerra azzardata e si trovano di fronte un Xi Jinping che può utilizzare l'arma diplomatica della tranquillità. Trump era venuto a negoziare da una posizione di necessità a causa dello stallo sull'Iran e del suo impatto sull'economica americana. Putin, invece, si presenta alla corte cinese reduce da una parata per il Giorno della Vittoria del 9 maggio in tono minore e senza ospiti internazionali. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Lo zar (indebolito) alla corte cinese, un?amicizia solida nel segno del gas

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