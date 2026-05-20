A un secolo dalla sua nascita in un piccolo studio a New York, il metodo più conosciuto e praticato nel mondo delle attività fisiche mantiene ancora una forte presenza. La sua diffusione si è estesa a molte nazioni e sono stati creati numerosi centri specializzati. Recenti indagini hanno portato alla luce alcune controversie legate alla gestione di alcuni studi e alle modalità di insegnamento adottate. La storia di questa disciplina si intreccia con cambiamenti nel settore del fitness e con le evoluzioni delle normative di sicurezza.

Questo articolo è pubblicato sul numero 22-23 di Vanity Fair in edicola fino al 3 giugno 2026. Sta di fatto che il Pilates, sebbene la storia sia ancora avvolta nel mistero, è diventato in questi anni un punto di riferimento per chi mira a un corpo sano, elastico e definito. «Dopo il covid è aumentata la consapevolezza sul benessere fisico e mentale», racconta *Joy Puleo, insegnante di Pilates negli Stati Uniti e director of education per Balanced Body® *l’azienda che ha modernizzato e diffuso i reformer nel mondo. «Il Pilates si è sempre distinto come pratica mente-corpo che aiuta le persone a sentirsi e muoversi meglio, a sviluppare forza e resistenza, favorendo un fisico snello ed equilibrato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Lo strano caso delle Pilates Princess

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Lo strano caso di Stroppa: maestro delle promozioni, ma poco considerato in ANon c’è dubbio, ed è giusto così, che tutte le attenzioni siano al derby di Milano.

Lo strano caso di mister Fisher, genio collettivoQuesto è un articolo del numero de Linkiesta Etc dedicato al tema della tecnologia delle emozioni, in edicole selezionate a Milano e Roma, e negli...