Lo sport protegge il cuore ma 150 minuti a settimana non bastano | lo studio?

Da webmagazine24.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno studio recente evidenzia che dedicare 150 minuti di attività fisica alla settimana potrebbe non essere sufficiente per proteggere il cuore. I ricercatori hanno analizzato i benefici dell'esercizio regolare e hanno scoperto che, per ottenere risultati significativi, potrebbe essere necessario aumentare la quantità di movimento. I dati indicano che l’attività fisica svolta in modo più intenso o più frequente contribuisce a migliorare la salute cardiovascolare. La ricerca invita a riconsiderare le raccomandazioni attuali sullo sport quotidiano.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

(Adnkronos) – Le dosi di sport salvacuore? Per raggiungerle occorrerà sudare più del previsto. Secondo una nuova ricerca, infatti, sono necessari dai 560 ai 610 minuti di attività fisica di intensità moderata o vigorosa a settimana per ottenere una riduzione sostanziale del rischio di infarto e ictus. La stima emerge da uno studio osservazionale pubblicato. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Geishas : un art ancestral encore vivant au Japon Documentaire PeupleBSF

Video Geishas : un art ancestral encore vivant au Japon ?Documentaire Peuple?BSF

Sullo stesso argomento

Ansia, bastano 24 minuti di musica? Lo studio che cambia tuttoPuò davvero bastare poco più di una canzone per sentirsi meglio? Secondo un nuovo studio clinico randomizzato, la risposta potrebbe essere sì.

15 minuti di esercizio fisico a settimana può ridurre il rischio di otto malattie: lo studioUn team internazionale di scienziati guidati dal professor Minxue Shen della Xiangya School of Public Health della Central South University di Hunan...

lo sport protegge ilLo sport protegge il cuore, ma 150 minuti a settimana non bastano: lo studio?(Adnkronos) – Le dosi di sport salvacuore? Per raggiungerle occorrerà sudare più del previsto. Secondo una nuova ricerca, infatti, sono necessari dai 560 ai 610 minuti di attività fisica di intensità ... tuobenessere.it

Sana e salva: quando lo sport proteggeSecondo i dati Istat, in Italia una donna su tre, nel corso della propria vita, subisce una forma di violenza fisica o sessuale, e sono decine di migliaia ogni anno le richieste di aiuto che arrivano ... huffingtonpost.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web