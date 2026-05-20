Lo sport protegge il cuore ma 150 minuti a settimana non bastano | lo studio?

Uno studio recente evidenzia che dedicare 150 minuti di attività fisica alla settimana potrebbe non essere sufficiente per proteggere il cuore. I ricercatori hanno analizzato i benefici dell'esercizio regolare e hanno scoperto che, per ottenere risultati significativi, potrebbe essere necessario aumentare la quantità di movimento. I dati indicano che l’attività fisica svolta in modo più intenso o più frequente contribuisce a migliorare la salute cardiovascolare. La ricerca invita a riconsiderare le raccomandazioni attuali sullo sport quotidiano.

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