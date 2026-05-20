Lo sport protegge il cuore ma 150 minuti a settimana non bastano | lo studio?
Uno studio recente evidenzia che dedicare 150 minuti di attività fisica alla settimana potrebbe non essere sufficiente per proteggere il cuore. I ricercatori hanno analizzato i benefici dell'esercizio regolare e hanno scoperto che, per ottenere risultati significativi, potrebbe essere necessario aumentare la quantità di movimento. I dati indicano che l’attività fisica svolta in modo più intenso o più frequente contribuisce a migliorare la salute cardiovascolare. La ricerca invita a riconsiderare le raccomandazioni attuali sullo sport quotidiano.
(Adnkronos) – Le dosi di sport salvacuore? Per raggiungerle occorrerà sudare più del previsto. Secondo una nuova ricerca, infatti, sono necessari dai 560 ai 610 minuti di attività fisica di intensità moderata o vigorosa a settimana per ottenere una riduzione sostanziale del rischio di infarto e ictus. La stima emerge da uno studio osservazionale pubblicato. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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