Lo spin-off ha ancora un nome top secret ma sarà ambientato in Texas

Uno spin-off di Grey’s Anatomy è in fase di sviluppo e sarà ambientato in Texas, lontano dall’ambientazione originale di Seattle. La nuova serie avrà episodi di un’ora e si concentrerà su un centro medico diverso rispetto a quello della serie principale. Al momento, il titolo ufficiale dello spin-off non è stato svelato e le informazioni pubbliche si limitano alla sua ambientazione e alla durata degli episodi. La produzione è in corso, ma non sono stati comunicati dettagli sui personaggi o sulla data di uscita.

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G rey’s Anatomy, il medical drama più longevo della tv, si espande con uno spin-off. Il titolo della nuova serie è ancora un mistero: gli episodi dureranno un’ora e le nuove avventure non si svolgeranno più nell’elegante ospedale di Seattle, ma in un più modesto centro medico del Texas. Al timone sempre Shonda Rhimes – che torna ad occuparsi della sua creatura seriale insieme a Meg Marinis, una delle più apprezzate showrunner che ha supervisionato la ventesima stagione. Ellen Pompeo lascia di sasso i fan di “Grey’s Anatomy”: «La serie deve chiudere» X Leggi anche › La seconda parte di “Grey’s Anatomy 21”, da oggi su Disney+ i nuovi episodi della serie Grey’s Anatomy, lo spin-off, che cosa sappiamo. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Lo spin-off ha ancora un nome top secret, ma sarà ambientato in Texas ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video How You Get into the secret area in survive lava for brainrots Sullo stesso argomento Grey’s Anatomy raddoppia, ABC ordina un nuovo spin-off ambientato in TexasLa rete ABC espande l’universo di Grey’s Anatomy con un nuovo spin-off medico ambientato in un ospedale rurale del Texas, in arrivo a inizio 2027. Nuovo spin-off di Grey’s Anatomy ambientato in Texas: tutto quello che sappiamoIl franchise di Grey’s Anatomy si prepara ad espandersi ancora una volta, questa volta puntando dritto al cuore del Texas rurale. Con una mossa inattesa, la rete americana ABC ha annunciato un nuovo spin-off di #GreysAnatomy che avrà un'ambientazione molto diversa rispetto alla serie madre: le primissime anticipazioni x.com 'Grey's Anatomy' spinoff del Texas ordinato da ABC reddit Grey’s Anatomy non solo continua, ma si espande: in arrivo un altro spin-offSono poche le indiscrezioni che ruotano intorno alla nuova creatura di Shonda Rhimes, prodotta dalla ABC. La sinossi ufficiale la descrive come un dramma avvincente che racconta le vicende di un’équi ... iodonna.it Grey's Anatomy si espande a sorpresa: Arriva uno spin-off ambientato in TexasCon una mossa inattesa, la rete americana ABC ha annunciato un nuovo spin-off di Grey's Anatomy che uscirà nel 2027: la trama, l'ambientazione e tutto quello che sappiamo. comingsoon.it