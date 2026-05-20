Lo fanno con Putin! La decisione sconvolgente dei leader europei | scandalo

Da thesocialpost.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I leader europei hanno annunciato una serie di decisioni che hanno suscitato sorpresa e scalpore, suscitando reazioni contrastanti in diversi settori. Le comunicazioni ufficiali si concentrano su obiettivi di autonomia energetica, promozione di fonti rinnovabili e misure per ridurre la dipendenza economica da un paese esterno. La decisione ha generato un dibattito acceso tra coloro che la considerano necessaria e chi invece la valuta come un passo rivoluzionario. La questione ha rapidamente occupato le prime pagine dei media e i commenti pubblici.

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Le dichiarazioni ufficiali parlano di indipendenza energetica, transizione verde e pressione economica sulla Russia. Ma i numeri raccontano una realtà molto più complessa. A oltre quattro anni dall’introduzione delle sanzioni contro Mosca e mentre Bruxelles continua a ribadire l’obiettivo di azzerare entro il 2027 le importazioni energetiche russe, l’Europa continua ancora oggi ad acquistare grandi quantità di gas e petrolio russo. Una dipendenza che, pur ridimensionata rispetto al passato, resta significativa e continua a garantire entrate miliardarie al Cremlino. Il tema energetico si conferma così uno dei punti più delicati... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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