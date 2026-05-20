In un mercato sempre più attento alla sicurezza dei processi produttivi, si discute di come questa priorità possa influire sui costi finali dei prodotti. Le aziende italiane del settore manifatturiero si trovano ad affrontare sfide legate agli shock geopolitici che mettono in discussione la sostenibilità del modello attuale. La transizione da un approccio basato sulla convenienza a uno focalizzato sulla sicurezza comporta inevitabilmente variazioni nei prezzi e nelle strategie di produzione, aprendo un dibattito sulle conseguenze pratiche di questa scelta.

? Domande chiave Come influirà il passaggio dalla convenienza alla sicurezza sui prezzi finali?. Perché il modello manifatturiero italiano rischia di soccombere agli shock geopolitici?. Cosa può fare il risparmio privato per garantire la sovranità tecnologica?. Come possono le piccole imprese sostenere i costi della nuova resilienza?.? In Breve Tensioni USA-Cina e conflitti in Ucraina e Medio Oriente guidano il cambio di paradigma.. Programmi Inflation Reduction Act e Chips Act finanziano la produzione interna negli Stati Uniti.. Costi energetici elevati in Europa minacciano la tenuta del modello industriale continentale.. Il risparmio privato italiano deve finanziare settori strategici come energia e infrastrutture digitali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Livolsi: la sicurezza produttiva batte l’efficienza dei costi

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