LIVE Italia-Cechia 1-3 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | gli azzurri lottano ma cadono sotto i colpi avversari
Nella partita degli Mondiali di hockey su ghiaccio, l’Italia ha affrontato la Repubblica Ceca, terminando con una sconfitta di 1-3. La squadra italiana ha combattuto fino all’ultimo minuto, ma non è riuscita a contrastare gli avversari, che hanno messo a segno i gol decisivi nel corso dell’incontro. La cronaca dell’evento si è conclusa con questa risultato, offrendo aggiornamenti e commenti in tempo reale attraverso la nostra piattaforma.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.50 Termina qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, grazie mille per averci seguito e buon proseguimento di serata a tutti! 18.49 L’Italia tornerà in campo il 22 maggio alle ore 20.20, per sfidare la Svezia. 18.46 Quarta sconfitta in altrettante partite per la Nazionale italiana di hockey su ghiaccio, questa volta dopo aver subito una rimonta netta dal punto di vantaggio segnato nel corso della seconda frazione. Purtroppo, la difesa azzurra si scioglie nel terzo tempo e crolla completamente sotto i colpi della fortissima Cechia che, alla fine, ha meritato la vittoria. 1-3 Finisce qui, l’Italia perde ancora! 0:54 Terza rete per la Repubblica Ceca! Kubalik sfrutta l’Empty Net dell’Italia e mette il disco a segno con la porta vuota. 🔗 Leggi su Oasport.it
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