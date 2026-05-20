LIVE Italia-Cechia 1-3 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | gli azzurri lottano ma cadono sotto i colpi avversari

Da oasport.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita degli Mondiali di hockey su ghiaccio, l’Italia ha affrontato la Repubblica Ceca, terminando con una sconfitta di 1-3. La squadra italiana ha combattuto fino all’ultimo minuto, ma non è riuscita a contrastare gli avversari, che hanno messo a segno i gol decisivi nel corso dell’incontro. La cronaca dell’evento si è conclusa con questa risultato, offrendo aggiornamenti e commenti in tempo reale attraverso la nostra piattaforma.

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