LIVE Italia-Cechia 1-2 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | avversari avanti con la grande rete di Flek

L'incontro tra Italia e Repubblica Ceca nei Mondiali di hockey su ghiaccio del 2026 si conclude con la vittoria degli avversari per 2-1, grazie a una rete decisiva di Flek. La partita si avvia verso la fase finale, con l'Italia che cerca di recuperare lo svantaggio, impegnata a sfruttare le ultime energie disponibili. Gli spettatori seguono con attenzione gli ultimi minuti di gioco, mentre le squadre si preparano a concludere l'incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4:57 Siamo arrivati alla parte finale del match, con l’Italia che dovrà usare le ultime energie per cercare il pareggio. 6:44 Momento complesso degli azzurri che dovranno difendere un’inferiorità numerica per la penalità inflitta a Frycklund. 8:55 Vantaggio della Repubblica Ceca! Il tiro da lontano di Flek sbatte sul palo interno e finisce in porta, grandissima rete per lui e punto per la sua nazionale. 9:42 TRIVELLATO AD UN PASSO DAL PUNTO! Occasione enorme per gli azzurri con il nostro n.53 che centra in pieno la traversa sul passaggio dal retro della porta di De Luca! 10:57 Continua l’assedio ceco, azzurri tornati a difendersi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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