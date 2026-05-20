LIVE Italia-Cechia 1-0 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | inizia il terzo e ultimo tempo del match azzurri chiamati a resistere!

Al momento si sta disputando il terzo e ultimo tempo della partita tra Italia e Repubblica Ceca ai Mondiali di hockey su ghiaccio 2026. L’Italia conduce con un risultato di 1-0, ma gli avversari stanno esercitando un intenso assedio, con la difesa italiana che mostra segni di fatica. La partita è seguita in diretta, con aggiornamenti sulle azioni e la pressione messa dagli avversari. La sfida si svolge in un clima di tensione e intensità, con l’obiettivo di mantenere il vantaggio.

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