LIVE Italia-Cechia 1-0 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | azzurri in vantaggio dopo due tempi nel segno di Clara!

Da oasport.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 17.50 si attende l'inizio del terzo e ultimo tempo della partita tra Italia e Repubblica Ceca nel torneo mondiale di hockey su ghiaccio 2026. Dopo i primi due periodi, la squadra italiana si trova in vantaggio per 1-0, con il gol segnato da una giocatrice di nome Clara. La partita si sta svolgendo con continui scambi tra le due formazioni, mentre i tifosi seguono con attenzione l’andamento del punteggio. È possibile aggiornare la diretta per seguire gli sviluppi del match.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.50 Aspettiamo l’inizio del terzo e ultimo tempo del match. 1-0 Finisce il secondo tempo, l’Italia resta in vantaggio!  La frazione termina con un miracolo pazzesco di Clara su Vozelinek a pochi attimi dalla fine. 1:49 Vantaggio numerico della Cechia fino alla fine del secondo tempo. Penalità per Mantenuto, si soffrirà tantissimo fino alla fine! 3:10 L’Italia recupera il disco a ridosso della porta ceca ma non riusciamo ad approfittarne a dovere. Si salva Pavlek. 3:37 Si soffre tantissimo, ma gli azzurri non cedono un centimetro, con Cervenka che ha sfiorato il pareggio ancora una volta. 4:37 Adesso la Repubblica Ceca spinge dannatamente per il pareggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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