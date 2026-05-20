LIVE Italia-Cechia 1-0 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | azzurri in vantaggio dopo due tempi nel segno di Clara!

Alle 17.50 si attende l'inizio del terzo e ultimo tempo della partita tra Italia e Repubblica Ceca nel torneo mondiale di hockey su ghiaccio 2026. Dopo i primi due periodi, la squadra italiana si trova in vantaggio per 1-0, con il gol segnato da una giocatrice di nome Clara. La partita si sta svolgendo con continui scambi tra le due formazioni, mentre i tifosi seguono con attenzione l’andamento del punteggio. È possibile aggiornare la diretta per seguire gli sviluppi del match.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui