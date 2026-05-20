LIVE Italia-Cechia 0-0 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | inizia il secondo tempo del match gli azzurri ci credono

Da oasport.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 16:27, durante il secondo tempo della partita tra Italia e Repubblica Ceca ai Mondiali di hockey su ghiaccio del 2026, un giocatore italiano ha evitato un possibile vantaggio degli avversari con un intervento rapido. Poco dopo, si è verificata una situazione di parità numerica che ha mantenuto il punteggio sullo 0-0. La partita, in corso, si svolge con continui tentativi da parte delle due squadre di trovare la rete e cambiare il risultato.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:27 Reattivo Clara che evita il vantaggio avversario, ancora pochi secondi e saremo in parità numerica. 17:44 Prima superiorità numerica per la Cechia, due minuti in panca per Frigo. Situazione scomoda per gli azzurri. SECONDO TEMPO 17:15 Sta per iniziare il secondo tempo! 17:05 Nel primo tempo abbiamo visto un Italia ben messa in campo, almeno rispetto alle prime tre partite. Il pareggio forse non è il risultato più giusto visto il dominio della Repubblica Ceca, ma è figlio di un’ottima fase difensiva degli azzurri che non hanno regalato grandissime occasioni ai suoi avversari. 17.00 A tra poco con l’inizio del secondo tempo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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