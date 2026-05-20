LIVE Italia-Cechia 0-0 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | inizia il secondo tempo del match gli azzurri ci credono

Alle 16:27, durante il secondo tempo della partita tra Italia e Repubblica Ceca ai Mondiali di hockey su ghiaccio del 2026, un giocatore italiano ha evitato un possibile vantaggio degli avversari con un intervento rapido. Poco dopo, si è verificata una situazione di parità numerica che ha mantenuto il punteggio sullo 0-0. La partita, in corso, si svolge con continui tentativi da parte delle due squadre di trovare la rete e cambiare il risultato.

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