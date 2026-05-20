LIVE Italia-Cechia 0-0 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | inizia il secondo tempo del match gli azzurri ci credono
Alle 16:27, durante il secondo tempo della partita tra Italia e Repubblica Ceca ai Mondiali di hockey su ghiaccio del 2026, un giocatore italiano ha evitato un possibile vantaggio degli avversari con un intervento rapido. Poco dopo, si è verificata una situazione di parità numerica che ha mantenuto il punteggio sullo 0-0. La partita, in corso, si svolge con continui tentativi da parte delle due squadre di trovare la rete e cambiare il risultato.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:27 Reattivo Clara che evita il vantaggio avversario, ancora pochi secondi e saremo in parità numerica. 17:44 Prima superiorità numerica per la Cechia, due minuti in panca per Frigo. Situazione scomoda per gli azzurri. SECONDO TEMPO 17:15 Sta per iniziare il secondo tempo! 17:05 Nel primo tempo abbiamo visto un Italia ben messa in campo, almeno rispetto alle prime tre partite. Il pareggio forse non è il risultato più giusto visto il dominio della Repubblica Ceca, ma è figlio di un’ottima fase difensiva degli azzurri che non hanno regalato grandissime occasioni ai suoi avversari. 17.00 A tra poco con l’inizio del secondo tempo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Hockey su ghiaccio nella nuova Arena Santa Giulia - finale Coppa Italia
Sullo stesso argomento
LIVE Italia-Cechia 0-0, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: inizia il quarto match degli azzurri nella competizione!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:10 Davvero ottimo l’atteggiamento iniziale degli azzurri, ma la Cechia vuole subito accelerare.
LIVE Italia-Slovacchia 0-1, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: inizia il secondo tempo, azzurri a caccia del pareggio!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:49 Purtroppo gli azzurri non riescono ad uscire da una buca che sembra profondissima.
Resi noti gli orari delle partite della prima fase del FIBA Women’s World Cup 2026 Come noto, l’Italia è stata sorteggiata nel girone D insieme a Stati Uniti, Cina e Cechia. Leggi di più: https://fip.it/fiba-womens-world-cup-2026-resi-noti-gli-orari-delle-partite- - Facebook facebook
Date e orari del Mondiale ItalBasket Donne Venerdì 4 settembre Cechia-Italia, ore 20.15 (Max-Schmeling-Halle) Domenica 6 settembre Italia-Stati Uniti, ore 20.45 (Berlin Arena) Lunedì 7 settembre Italia-Cina, ore 20.45 (Max-Schmeling-Halle) x.com
LIVE Italia-Cechia 0-0, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: gli azzurri alzano il fortino, resiste il pareggio a metà del primo tempoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:14 Gioco parecchio spezzettato in questa fase del primo tempo. 12:53 L'Italia riesce a difendersi ma abbiamo ... oasport.it
Italia-Cechia oggi, Mondiali hockey ghiaccio 2026: orario, tv, programma, streamingUna partita per svoltare, anche se sarà un compito arduo. Oggi, mercoledì 20 maggio, si gioca Italia-Cechia, quarto appuntamento dei Campionati Mondiali ... oasport.it