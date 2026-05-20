È partita l’11ª tappa del Giro d’Italia, con un percorso di 195 km che collega Porcari a Chiavari. Al momento, il portoghese della Bahrain, Afonso Eulalio, indossa la maglia rosa e guida la classifica generale con 27 secondi di vantaggio su Jonas Vingegaard. La corsa sta proseguendo lungo le strade italiane, con i ciclisti impegnati in un tratto che promette battaglia tra gli ultimi favoriti e i big in gara. La tappa è iniziata ufficialmente questa mattina, con una partenza in condizioni di sicurezza.

Continua la bagarre: ora un gruppetto di 15 uomini prova a staccare il plotone, portandosi a 15 secondi di vantaggio. Narvaez e altri corridori provano a riprenderli. Pronti, partenza, via! Subito scatti e contro scatti oggi sarà importantissimo saper cogliere l'attimo giusto per andare in fuga. Gli uomini di classifica hanno posizionato le proprie sentinelle in testa al gruppo per controllare che non si stacchi "l'uomo sbalgiato". I corridori sono transitati al km 0: è iniziata l'11ª tappa del Giro d'Italia! I corridori stanno effettuando il trasferimento verso il km 0. A breve l'inizio ufficiale della 11ª tappa! La maglia che premia il leader della classifica dei giovani (i nati dopo il 1° gennaio 2000). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Giro d'Italia, si parte! È iniziata l'11ª tappa: 195 km da Porcari a Chiavari

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