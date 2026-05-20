Tra pochi minuti prenderà il via l’11ª tappa del Giro d’Italia, lunga 195 chilometri da Porcari a Chiavari. Attualmente in maglia rosa c’è il portoghese della Bahrain, con un vantaggio di 27 secondi su Jonas Vingegaard, e distacchi superiori ai due minuti dagli altri inseguitori. La corsa si preannuncia ancora molto combattuta, con i ciclisti pronti a dare il massimo per conquistare la vittoria di tappa e guadagnare posizioni in classifica generale.

I corridori sono transitati al km 0: è iniziata l'11ª tappa del Giro d'Italia! I corridori stanno effettuando il trasferimento verso il km 0. A breve l'inizio ufficiale della 11ª tappa! La maglia che premia il leader della classifica dei giovani (i nati dopo il 1° gennaio 2000). Viene indossata dal giovane meglio posizionato in classifica generale. Chi la veste per un giorno guadagna 750 euro. ?La classifica generale: ?Eulalio (Por, Bahrain Victorious) 39’40”34’’;Pellizzari (Fra, Tudor Pro Cycling) 3’36’’;Beloki (Spa) a 4’16” La maglia che premia il leader della classifica del Gran Premio della Montagna. Le salite sono divise in 5 categorie che assegnano punti diversi in base alle difficoltà. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Giro d'Italia, a breve l'inizio dell'11ª tappa: 195 km da Porcari a Chiavari

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