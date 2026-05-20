Alle 12.42 si è aperta ufficialmente l’undicesima tappa del Giro d’Italia 2026, con il gruppo di testa che conta alcuni dei principali favoriti. Tra i corridori in fuga si trova anche un atleta italiano, con un vantaggio di circa 15 secondi rispetto al resto del gruppo. La corsa continua sulla strada, con i ciclisti impegnati nel tentativo di conquistare una posizione di rilievo nella classifica generale. La tappa si svolge in un percorso che presenta diverse salite, con i corridori che stanno affrontando le prime fasi di gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 12.42 Nel gruppo di testa c’è Giulio Ciccone, ’15” il vantaggio di questo drappello. 12.39 Una ventina di elementi hanno guadagnato qualche metro di vantaggio sul gruppo. 12.36 Subito dopo il via già numerosi corridori sono evasi dal gruppo. 12.35 Iniziata ufficialmente l’undicesima tappa del Giro d’Italia 2026! 12.30 Le discesa molto tecniche, presenti sul percorso odierno, saranno delle incognite da non sottovalutare per il gruppo. 12.27 Dal punto vista paesaggistico la tappa odierna sarà un vero e proprio spettacolo: le salite intorno alle Cinque Terre, con vista sul mare, rappresentano uno scenario unico che solo l’Italia può offrire. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: partita ufficialmente l’undicesima frazione

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