LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Narvaez non lascia nulla e realizza il tris Ulissi sul podio

Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026, con aggiornamenti in tempo reale disponibili online. Un ciclista ha conquistato la terza vittoria di fila, mentre un altro atleta si è piazzato sul podio. La classifica generale viene aggiornata a ogni passaggio e i tifosi possono seguire gli sviluppi attraverso le dirette disponibili sul sito. La corsa continua senza sosta, con i corridori impegnati in una sfida che si sta delineando nel corso della giornata.

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