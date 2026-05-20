LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Narvaez non lascia nulla e realizza il tris Ulissi sul podio

Da oasport.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026, con aggiornamenti in tempo reale disponibili online. Un ciclista ha conquistato la terza vittoria di fila, mentre un altro atleta si è piazzato sul podio. La classifica generale viene aggiornata a ogni passaggio e i tifosi possono seguire gli sviluppi attraverso le dirette disponibili sul sito. La corsa continua senza sosta, con i corridori impegnati in una sfida che si sta delineando nel corso della giornata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA NUOVA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 17.20 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 17.19 La nuova classifica generale: Harper balza in top10 grazie alla fuga odierna. 1 EULÁLIO Afonso Bahrain – Victorious  2 VINGEGAARD Jonas Team Visma Lease a Bike 39:41:01 3 ARENSMAN Thymen Netcompany INEOS 39:42:31 4 GALL Felix Decathlon CMA CGM Team 39:42:58 5 O’CONNOR Ben Team Jayco AlUla 39:43:22 6 HINDLEY Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 39:43:40 7 STORER Michael Tudor Pro Cycling Team 39:44:02 8 GEE-WEST Derek Lidl – Trek 39:44:08 9 PELLIZZARI Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 39:44:10 10 HARPER Chris Pinarello Q36. 🔗 Leggi su Oasport.it

live giro d8217italia 2026 tappa di oggi in diretta narvaez non lascia nulla e realizza il tris ulissi sul podio
© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Narvaez non lascia nulla e realizza il tris, Ulissi sul podio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Giro d'Italia 2026 Stage 10 Preview: Pure Power

Video Giro d'Italia 2026 Stage 10 Preview: Pure Power

Sullo stesso argomento

Leggi anche: LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: in dieci al comando, presenti Scaroni, Zana e Ulissi

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ciccone ed Ulissi raggiungono i battistrada, ma il gruppo è ad 1’20”CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 15:47 Stanno a guardare giustamente gli uomini del Team Visma...

live giro d italiaLIVE Giro d'Italia 2026 tappa 11 oggi Porcari-Chiavari in diretta, Narvaez la spunta su Mas, Ulissi 3°Diretta live Giro tappa 11 mercoledì 20 maggio 2026 dell'edizione numero 109, da Porcari a Chiavari: attenzione alle fughe. In Maglia Rosa sempre Eulalio ... sport.virgilio.it

live giro d italiaLIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la salita decisiva di CogornoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2026 16.46 Gualdi e Raccagni Noviero provano ad evadere dal gruppo ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web