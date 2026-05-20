LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Narvaez non lascia nulla e realizza il tris Ulissi sul podio
Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026, con aggiornamenti in tempo reale disponibili online. Un ciclista ha conquistato la terza vittoria di fila, mentre un altro atleta si è piazzato sul podio. La classifica generale viene aggiornata a ogni passaggio e i tifosi possono seguire gli sviluppi attraverso le dirette disponibili sul sito. La corsa continua senza sosta, con i corridori impegnati in una sfida che si sta delineando nel corso della giornata.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA NUOVA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 17.20 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 17.19 La nuova classifica generale: Harper balza in top10 grazie alla fuga odierna. 1 EULÁLIO Afonso Bahrain – Victorious 2 VINGEGAARD Jonas Team Visma Lease a Bike 39:41:01 3 ARENSMAN Thymen Netcompany INEOS 39:42:31 4 GALL Felix Decathlon CMA CGM Team 39:42:58 5 O’CONNOR Ben Team Jayco AlUla 39:43:22 6 HINDLEY Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 39:43:40 7 STORER Michael Tudor Pro Cycling Team 39:44:02 8 GEE-WEST Derek Lidl – Trek 39:44:08 9 PELLIZZARI Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 39:44:10 10 HARPER Chris Pinarello Q36. 🔗 Leggi su Oasport.it
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